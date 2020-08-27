Обвиняемого в насилии певца Ар Келли избил сокамерник

На американского певца Ар Келли (полное имя — Роберт Сильвестр Келли), которого обвинили по нескольким пунктам в деле о сексуальных домогательствах, напал сокамерник в чикагском исправительном центре, сообщает TMZ.

По данным правоохранителей, Ар Келли сидел на кровати, когда сокамерник начал его избивать. Нападающий, как предполагается, разозлился из-за протестующих, собравшихся из-за дела Келли вокруг федеральной тюрьмы. Их драка длилась недолго. В конечном итоге мужчин разняли.

Позднее певца осмотрел врач и установил, что у пострадавшего нет серьезных травм.

В феврале 2019 года музыкант был обвинен в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам и задержан, однако позднее вышел из тюрьмы под залог в $160 тысяч. Позднее он был вновь задержан в Чикаго. Его обвинили по 13 пунктам, в числе которых сговор против американских властей и детская порнография.

Ар Келли неоднократно отрицал возникавшие обвинения против него.

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