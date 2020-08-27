Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру.

По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.

«Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», — сказал журналист.

Познер также заявил об очевидной непричастности российского руководства к инциденту с оппозиционером.

«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказал телеведущий.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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