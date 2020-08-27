Экс-солистка «Тату» рассказала о последствиях борьбы с раком

Экс-солистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юлия Волкова в интервью «Исповедь» на платформе «ТНТ Premier» рассказала о последствиях борьбы с раком.

Рак щитовидной железы у нее обнаружили несколько лет назад. После операции она в течение года не могла разговаривать. «Шептала, сипела, ходила по врачам, пока не сделала операцию в Германии через год. Потом был Израиль, потом Корея. И вот после Кореи я начала нормально разговаривать, издавать звуки», — призналась Волкова, добавив, что петь ей было легче, чем говорить.

Юлия Волкова стала участницей музыкального проекта «Тату» в 1999 году в возрасте 14 лет. С 2010 года занимается сольной карьерой.

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