Картина «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» похищена из музея

Из музея Хофье ван Аэрдена в Нидерландах похитили картину «Два смеющихся мальчика с кружкой пива». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местную полицию.

Отмечается, что полиция выехала на вызов по сигналу тревоги, когда воры взломали заднюю дверь музея.

Музей был закрыт дли посетителей из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Картина авторства Франса Халса была написана в 1626 году.

Франс Халс — голландский художник, писал в эпоху так называемого Золотого века. Он был изображён на нидерландской банкноте в 10 гульденов, имевшей хождение в 1970-1990 годах.

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