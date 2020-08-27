Мишустин поздравил актера Владимира Андреева с 90-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 90-летием актера театра и кино, президента Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Владимира Андреева.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина. «Ваше творчество — яркий пример верности своему призванию и любви к профессии, к родному театру имени Ермоловой. На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель», — написал Мишустин, назвав поставленные в театре спектакли «настоящим событием в культуре».

30 сентября в театре пройдет юбилейный вечер Владимира Андреева.

Владимир Андреев впервые появился на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, с 1970 по 1985 год и с 1990 по 2012 год был главным режиссером театра. Сейчас художественным руководителем и главным режиссером театра является Олег Меньшиков, Владимир Андреев остался в учреждении культуры в качестве президента.