НТВ ответил на слухи о замене Кучеры в шоу с Кудрявцевой

Телеканал НТВ ответил на слухи о замене телеведущего Оскара Кучеры в передаче «Звезды сошлись», которую он вел вместе с Лерой Кудрявцевой.

Кудрявцева ранее заявляла, что ее коллегой станет ведущий шоу «ДНК» Александр Колтовой. Подтверждать это на НТВ не стали. «Относительно нового ведущего информации пока у нас нет», — цитирует пресс-службу канала Inforeactor.

Причину ухода Кучеры на НТВ называть отказались. Сам он ранее в беседах с друзьями заявлял, что устал обсуждать на шоу сплетни. Оскар Кучера вел передачу «Звезды сошлись» три года.

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