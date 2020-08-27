Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум стали родителями, сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ, послами доброй воли которого являются оба артиста.

Новорожденную девочку назвали Дейзи Дав Блум. «Мы переполнены любовью и восторгом после рождения нашей здоровой дочери», — рассказали родители.

Они также напомнили, что многие новорожденные находятся в зоне риска, потому что у них нет доступа к воде, продуктам личной гигиены, вакцинам и медицинской помощи.

Для Кэти Перри ребенок стал первым. У Орландо Блума растет старший сын Флинн, рожденный в браке с моделью Мирандой Керр.

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