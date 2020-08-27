Защитника Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, что сообщил, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, бизнесмен Анзор Псуноков заявил, что три года назад передал ему 1,5 млн руб., которые так и не получил обратно. Пашаев настаивает, что в этот момент находился в другом месте. Он рассказал, что в 2017 году просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, которые якобы видели передачу денег.

Юрист считает, что предприниматель может предъявлять ему обвинения из мести, так как по его заявлению жену Псунокова ранее привлекли по делу о мошенничестве. Пашаев также допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова.

«Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф», — уточнил адвокат, добавив, что проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Ранее Ефремов отказался от услуг Пашаева, но позже перезаключил соглашение с защитником.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Оказывают давление»: адвокат Ефремова пожаловался на угрозы

— В сети появились билеты на заседание суда с Ефремовым

— СМИ выяснили, кто кроме Ефремова пользовался его машиной