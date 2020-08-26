Netflix закрыл сериал «Видоизмененный углерод»
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Стриминговый сервис Netflix закрыл научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод», сообщает Deadline.
Издание отмечает, что производство сериала оказалось слишком затратным. Кроме того, «Видоизмененный углерод» не набрал достаточного количества просмотров для продолжения.
Netflix выпустил 2 сезона «Видоизмененного углерода». Сериал создан по романам Ричарда К. Моргана и повествует о Земле в 27 веке, когда люди научились переносить свое сознание в новые тела и фактически достигли бессмертия.
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