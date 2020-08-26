Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Инцидент с протечкей крыши, случившийся в среду, 26 августа, в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве, произошел из-за прорыва изношенной ливневой канализации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу галереи.
В учреждении рассказали, что ливневая канализация не выдержала напора сильного дождя.
«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства», — указывается в сообщении.
В галерее отметили, что они успели быстро убрать произведения искусства со стен и избежать угрозы их повреждения.
В настоящий время специалисты устраняют причины протечек.
26 августа из-за сильного ливня в Москве затопило несколько улиц, часть Ленинского проспекта и Крымский вал, а также переход возле станции метро «Октябрьская».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Прямиком на экспонат»: как затопило Новую Третьяковку
— В Новой Третьяковке протекла крыша