Киану Ривз рассказал о мечте сыграть Росомаху

Актер Киану Ривз во время нового интервью ответил на вопрос о том, о какой упущенной роли жалеет.

По словам Ривза, он мечтал сыграть супергероя Росомаху. «Сейчас уже слишком поздно. С этим я смирился», — цитирует актера Digital Spy.

Фанаты Киану Ривза не раз высказывали свое желание видеть его в роли Росомахи, в социальных сетях есть немало популярных фан-артов с Ривзом в образе супергероя.

Ранее исполняющий Росомаху в фильмах Marvel Хью Джекман признавался, что его едва не уволили со съемочной площадки фильма «Люди Икс» в 2000 году.

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