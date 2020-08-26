Поклонники обратили внимание на нездоровую худобу Домогарова

Актер Александр Домогаров в своем закрытом Instagram опубликовал снимок с репетиции одного из спектаклей в театре Моссовета.

По словам Домогарова, это его первый прогон после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Прошло 5 месяцев с начала пандемии, и вот», — цитирует артиста «Пятый канал».

Поклонники обратили внимание на показавшуюся им нездоровой худобу артиста театра и кино. «Как вы похудели!», «Исхудал совсем!» — пишут они.

Ранее Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького.

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