Поклонники обратили внимание на нездоровую худобу Домогарова
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Актер Александр Домогаров в своем закрытом Instagram опубликовал снимок с репетиции одного из спектаклей в театре Моссовета.
По словам Домогарова, это его первый прогон после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Прошло 5 месяцев с начала пандемии, и вот», — цитирует артиста «Пятый канал».
Поклонники обратили внимание на показавшуюся им нездоровой худобу артиста театра и кино. «Как вы похудели!», «Исхудал совсем!» — пишут они.
Ранее Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького.
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