Том Круз оценил новый фильм Кристофера Нолана «Довод»

Американский актер Том Круз посмотрел новый триллер Кристофера Нолана «Довод» в одном из лондонских кинотеатров, сообщает ET Canada.

Впечатлениями он поделился у себя в Twitter. «Большое кино на большом экране. Мне понравилось», — написал он.

Круз также опубликовал ролик, в котором машет фанатам из автомобиля и смеется над тем, что носит маску.

Российская премьера «Довода» запланирована на 3 сентября.

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