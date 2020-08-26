Том Круз оценил новый фильм Кристофера Нолана «Довод»
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Американский актер Том Круз посмотрел новый триллер Кристофера Нолана «Довод» в одном из лондонских кинотеатров, сообщает ET Canada.
Впечатлениями он поделился у себя в Twitter. «Большое кино на большом экране. Мне понравилось», — написал он.
Круз также опубликовал ролик, в котором машет фанатам из автомобиля и смеется над тем, что носит маску.
Российская премьера «Довода» запланирована на 3 сентября.
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