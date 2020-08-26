Тимур Родригез купается в грязи в первом трейлере «Золота Геленджика»

Телеканал ТНТ представил первый трейлер шоу-эстафеты «Золото Геленджика». В ролике, предоставленном телеканалом «Газете.Ru», один из ведущих проекта Тимур Родригез купается в грязи и бежит сквозь взрывы пиротехники.

Представители 85 субъектов Российской Федерации на шоу выполнят необычные задания, чтобы «отобрать» у распорядителя и главного ведущего Ивана Охлобыстина приз — килограмм золота. Им придется пробежать по шаткому подвесному мосту, удержать равновесие на гигантской кукурузе, выдержать удары огромных футбольных мячей, выйти на поединок с сумоистом и пройти десятки других испытаний.

Всего в шоу будет 16 выпусков, в каждом из которых будет вручено по килограмму золота. Кроме Охлобыстина и Родригеза, ведущей проекта стала Кристина Асмус.

Премьера «Золота Геленджика» состоится 13 сентября.

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