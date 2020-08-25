Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook.

«После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел», — написал Бандерас.

Актер рассказал, что думает о тех, кто не смог вылечиться, и тех, кому было хуже, чем ему.

10 августа, в день своего 60-летия, Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом.

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