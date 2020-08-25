Новый клип BTS дважды побил рекорд YouTube

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Новый клип кей-поп-группы BTS на песню Dynamite побил сразу два рекорда YouTube, сообщает NME.

За первые сутки клип набрал 101,1 млн просмотров, что значительно больше, чем у предыдущих рекордсменок — кей-поп-группы Blackpink с видеороликом How You Like That, набравшим 86,3 млн просмотров за сутки в июне 2020 года.

Также это первый в истории YouTube видеоролик, набравший более 100 млн просмотров за премьерные сутки.

Dynamite — первый англоязычный клип южнокорейского коллектива.

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