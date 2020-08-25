Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

При правильной линии защиты актер Михаил Ефремов может получить 1,5-2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, заявил судья в отставке Александр Меликов в своей статье для портала Legal.Report.

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.

Единственной возможной линией защиты для Ефремова является полное признание вины и раскаяние, а также возмещение ущерба потерпевшим, уверен экс-судья. По его словам, при такой позиции защиты актер мог бы претендовать на минимальное наказание, то есть на 5 лет колонии.

Кроме того, возможно применение статьи УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, в этом случае Ефремов мог бы получить 3 года лишения свободы. Таким образом, получив от 3 до 5 лет лишения свободы, актер смог бы претендовать на УДО спустя 1,5-2,5 года колонии.

При этом Меликов подчеркнул, что при сохранении линии защиты, выстроенной адвокатом Эльманом Пашаевым, Ефремов рискует получить максимальное наказание.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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