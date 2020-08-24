Назван лучший научно-фантастический фильм в истории кино
Фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968) возглавил рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино, сообщает киноканал FAN.
На втором месте оказался «Чужой» Ридли Скотта (1979), на третьем — «Матрица» Вачовски (1999). Также в топ-10 вошли «Бегущий по лезвию» (1982), «Начало» (2010), «Метрополис» (1927), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Назад в будущее» (1985), «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980).
Единственный русскоязычный фильм в десятке — «Солярис» Андрея Тарковского (1972), снятый по мотивам одноименного романа польского писателя Станислава Лема.
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