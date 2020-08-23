В сети опубликовали тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном

Во время конференции DC Fandome был представлен дебютный тизер-трейлер фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Кроме того, в ходе конференции Ривз раскрыл некоторые детали ленты. По его словам, картина отснята уже на 20–30%.

Режиссер рассказал, что Бэтмен, он же Брюс Уэйн, геройствует уже два года. По сюжету картины он займется расследованием ряда убийств, которые совершает загадочный преступник.

Выход фильма в кинотеатрах запланирован на осень 2021 года.

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