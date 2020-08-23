Жорин оценил отказ Ефремова от услуг адвоката Пашаева

Адвокат Сергей Жорин заявил, что искать логику в действиях адвокатов на процессе по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

Он рассказал, что в судебной практике редко встречаются примеры, когда клиент отказывается от адвокатов, но при этом позволяет ему остаться консультантами. По словам Жорина, если услуги защитника не устраивают клиента, то от него отказываются и обращаются к другому адвокату.

«Наверно, нет смысла отказываться от адвоката, но тем не менее прислушиваться к его советам. Лично мне так кажется», — сказал Жорин.

Юрист отметил, что он уже давно не ищет логику тех или иных сторон в процессе Ефремова. Жорин также заявил, что он не может комментировать действия адвокатов в силу этики.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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