Джигурда пригрозил адвокату потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым

Актер Никита Джигурда пригрозил Александру Добровинскому, адвокату потерпевших по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова, «большим сюрпризом». Об этом сообщает портал teleprogramma.pro.

«А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше», – заявил Джигурда.

Он также одобрительно высказался о решении Ефремова сменить адвоката, так как это позволит ему использовать законные методы. Кроме того, над новым адвокатом Ефремова «не будет смеяться» Добровинский, отметил Джигурда. Он выразил уверенность в победе Ефремова.

При этом актер назвал Эльмана Пашаева, от чьих услуг отказался Ефремов, «великим адвокатом».

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не давали работать»: Ефремов отказался от адвоката

— Ефремов заявил, что мог быть пассажиром в момент смертельного ДТП

— Адвокаты потерпевших по делу Ефремова потребуют возбудить дело на свидетеля защиты