Адвокаты потерпевших по делу Ефремова потребуют возбудить дело на свидетеля защиты

Адвокаты потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова намерены просить возбудить уголовное дело в отношении свидетеля защиты Александра Кобца за заведомо ложные показания. Об этом адвокат Анна Бутырина заявила «Газете.Ru».

В ходе предыдушего судебного заседания Кобец утверждал, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сиденье. При этом свидетель признался, слеп на один глаз и на другом у него минус три. А перед тем, как стать очевидцем ДТП, он выпил с другом полтора литра пива.

«Мы обязательно будем просить в ходе прений о выделении материала для проверки и возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ в отношении свидетеля. Если он даст признательные показания, то за подкуп свидетеля в отношении Пашаева», — сказала юрист.

Она добавила, что показания свидетеля защиты не вызывают никакого доверия.

«Сейчас у них из «доказательств» непричастности Ефремова к совершенному преступлению – это показания свидетеля Кобца. При просмотре видеозаписи с места ДТП он изначально себя узнал проходившим по стороне улицы, где расположено здание МИД РФ. Но после того, как Пашаев указал ему, что ДТП произошло на другой стороне, — Кобец резко опомнился и сказал: да, вон же я в толпе на другой стороне», — пояснила Бутырина.

Ранее Эльман Пашаев заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. По его словам, суд отказался назначить новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

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