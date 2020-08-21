Ефремов заявил, что мог быть пассажиром в момент смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент смертельного ДТП.

Об этом сообщает RT. Ранее о том, что Ефремов мог быть пассажиром во время аварии, рассказал один из свидетелей.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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