Суд отказался отправлять Ефремова к психиатрам

Суд отказался отправлять актера Михаила Ефремова для обследования в Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В.П. Сербского.

Об этом судей ранее просил адвокат подсудимого Эльман Пашаев. «Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил? Хочу вам напомнить, ваша честь, что, по словам жены Ефремова, он терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного», — цитирует Пашаева Telegram-канал Mash.

Ефремов, в свою очередь, хотел попасть в центр для восстановления памяти.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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