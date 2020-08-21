«Пусть сразу казнят»: адвокат Ефремова заявил отвод судье

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод Елене Абрамовой — судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело попавшего в смертельное ДТП артиста.

Он уверен, что судья заинтересована в исходе дела. «Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — цитирует адвоката ТАСС.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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