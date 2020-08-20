Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

На Сейшелах ограбили яхту телешоу «Дом-2», сообщает «СтарХит».

Со стоящей на техобслуживании яхты украли 40 видеокамер стоимостью около 700 тыс. руб. каждая, а также технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб.

Судно использовалось для съемок проекта «Яхта любви», по результатам которого трое участников «Дома-2» должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.

Часть съемочной группы «Дома-2» не может покинуть Сейшелы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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