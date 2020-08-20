Критик назвал игру Лолиты в театре халтурой

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов высмеял появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра «Модерн», сообщает «Собеседник».

Известно, что певица сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле «Женитьба». «Думаю, это будет халтура», — отрезал Соседов, отметив, что считает приглашение Милявской в театральные постановки «унижением великой литературы и театра». «Она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но никак не Агафья Тихоновна», — сказал он, добавив, что ни лицо, ни фактура Лолиты не подходят для «Женитьбы».

Ранее Лолиту Милявскую пригласил участвовать в постановке художественный руководитель театра Юрий Грымов.

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