Билли Айлиш раскритиковала Трампа
Американская певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии Соединенных Штатов, исполнив свою новую песню «Мое будущее». Трансляция ведется на сайте Национального съезда Демократической партии США, который в настоящее время проходит в Милуоки штата Висконсин.
В ходе своего выступления Билли Айлиш призвала американцев «голосовать так, если бы их жизни и судьба мира зависели от этого».
Певица обвинила действующего президента Дональда Трампа в «уничтожении страны и всего того, что нам небезразлично», отметив, что США нужны лидеры, которые разрешают такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством, добавила артистка.
Ранее на данном съезде с критикой в адрес Трампа обрушился также бывший президент США Барак Обама, нарушив таким образом обещание, данное в 2016 году, не переходить на личности.
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