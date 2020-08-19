Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре

Финал 15-го сезона сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре. Об этом сообщает портал Evo-rus.

7 сезон зрители должны были увидеть еще прошлой весной, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести.

«Карантин не позволял отснять последние эпизоды истории о борцах с нечистью братьях Винчестерах. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финальная серия выйдет 19 ноября», — говорится в сообщении.

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