Минкульт РФ готов рассмотреть возможность трудоустройства уволенных актеров театра Купалы
Министерство культуры России готово рассмотреть возможность трудоустройства уволившихся актеров и работников Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, если они напишут соответствующее обращение.
«Если обратятся – будем рассматривать это обращение. Это абсолютно очевидно», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь российского ведомства Анна Усачева.
Ранее более 80 актеров и технических работников Купаловского театра написали заявления об увольнении. Причиной послужило увольнение генерального директора театра Павла Латушко по решению министерства культуры Белоруссии.
Латушко открыто высказывался против насилия в ходе акций протеста в Минске и призывал к ответственности силовиков, проявивших жестокость при задержаниях.
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