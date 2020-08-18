Минкульт РФ готов рассмотреть возможность трудоустройства уволенных актеров театра Купалы

Министерство культуры России готово рассмотреть возможность трудоустройства уволившихся актеров и работников Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, если они напишут соответствующее обращение.

«Если обратятся – будем рассматривать это обращение. Это абсолютно очевидно», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь российского ведомства Анна Усачева.

Ранее более 80 актеров и технических работников Купаловского театра написали заявления об увольнении. Причиной послужило увольнение генерального директора театра Павла Латушко по решению министерства культуры Белоруссии.

Латушко открыто высказывался против насилия в ходе акций протеста в Минске и призывал к ответственности силовиков, проявивших жестокость при задержаниях.

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