Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с Ефремовым

Медицинский эксперт, которая занималась исследованием после гибели пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова, рассказала об обнаруженных у него травмах. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что мужчина погиб из-за кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

Специалист пояснила, что шансов выжить у него не было, несмотря на то, что гибель произошла не сразу, поскольку аорта не порвалась.

«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы», — заключила она.

Эксперт также добавила, что пострадавшему были введены все необходимые препараты, врачи скорой помощи предприняли правильные действия. Травм при перемещении после ДТП мужчина также не получал.

Крупная авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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