Дженсен Эклс сыграет в третьем сезоне «Пацанов»

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Американский актер, звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс сыграет в третьем сезоне сериала «Пацаны». Об этом сообщает Variety.

Он исполнит роль супергероя по прозвищу Солдатик, который участвовал во Второй мировой войне.

Съемки третьего сезона планируют начать в феврале 2021 года.

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