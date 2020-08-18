Дженсен Эклс сыграет в третьем сезоне «Пацанов»
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Американский актер, звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс сыграет в третьем сезоне сериала «Пацаны». Об этом сообщает Variety.
Он исполнит роль супергероя по прозвищу Солдатик, который участвовал во Второй мировой войне.
Съемки третьего сезона планируют начать в феврале 2021 года.
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