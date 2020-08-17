С Little Big требуют 12 млн рублей за плагиат

Музыкант Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат и требует 12 миллионов рублей, пишет РЕН.

Как утверждает Толетов, исполнители позаимствовали написанные им басы для нескольких композиций.

«Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — приводятся слова истца.

Он также заявил, что именно его басы позволили стать некоторым песням Little Big особенно популярными.

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