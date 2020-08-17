Дочь Легкоступовой передала слова матери о причине травм накануне смерти

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой рассказала о причинах травм, которые артистка получила незадолго до гибели. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным «МК», родные Легкоступовой предполагали, что последний муж артистки Юрий Фирсов мог быть причастен к ее смерти, но официально никто из свидетелей даже не высказал об этом предположений.

Дочь привела слова матери незадолго до ее смерти. По ее словам, женщина утверждала, что упала сама.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

Легкоступова скончалась 14 августа в Москве, не выходя из комы.

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