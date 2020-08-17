У Ефремова диагностировали хроническую болезнь легких

Врачи диагностировали у актера Михаила Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких, заявил его адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

У Ефремова было нарушение речи и онемение конечностей, приехавшие в суд врачи «скорой помощи» диагностировали острое нарушение кровяного обращения, рассказал Пашаев. В больнице этот диагноз подтвердился, кроме того, была обнаружена хроническая обструктивная болезнь легких.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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