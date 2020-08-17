Стали известны осложнения, которые могли привести к смерти Легкоступовой

Травма головы певицы Валентины Легкоступовой, из-за которой она скончалась, была усугублена поздним вмешательством медиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что основной версией гибели певицы является несчастный случай.

«Легкоступова находилась дома без помощи медиков по меньшей мере два дня. Ее супруг Юрий Фирсов не распознал тяжелого положения Легкоступовой», — говорится в сообщении.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в Москве, не выходя из комы.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

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