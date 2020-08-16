Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал «360».

Врач объяснил, что на решение о выписке может повлиять ряд факторов.

При легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна, утверждает медик, уточнив, что если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Но при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц.

Также многое зависит от исходного состояния госпитализированного человека, добавил врач.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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