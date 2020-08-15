Познер о российской вакцине от коронавируса: Путин не болтун
Телеведущий Владимир Познер в своей колонке «Познер Online» ответил на вопрос читателя о российской вакцине от коронавируса.
Читатель написал, что у него есть сомнения по поводу готовности российской вакцины от COVID-19 и спросил у Познера, что ему об этом известно.
«Меня нет в стране, поэтому ни с кем я не имел возможности говорить, но скажу Вам вот что: можно к Путину относиться по-разному, но надо признать, что он – не болтун, просто так не говорит, это не тот человек, который готов подставить себя, быть посмешищем», — написал Познер.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». 15 августа была произведена первая партия вакцины.
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