Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз», — сказал он.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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