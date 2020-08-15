Макса Коржа заметили у изолятора на Окрестина в Минске

Певец Макс Корж приезжал к изолятору на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Очевидцы заметили музыканта в толпе с другими гражданами.

Несколько дней назад Корж опубликовал в Instagram пост с призывом к белорусам перестать выходить на протесты. Его публикация собрала множество негативных комментариев, после чего певец отредактировал текст и призвал бороться.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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