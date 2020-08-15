В России планируют выпустить фильм о лидере группы «Король и шут»

В России снимут документальный фильм о лидере группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе, который умер летом 2013 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен», — рассказала режиссер Дарья Иванкова.

Отмечается, что 8 млн руб. создатели картины просят у Минкультуры. Общий бюджет составляет 12 млн. Помощь в создании киноленты оказывает семья музыканта, а также участник группы Андрей Князев.

Выпустить фильм под названием «Хочу остаться, каким я был» планируют 7 августа 2022 года, в день рождения музыканта.

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