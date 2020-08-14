Сценарист нового «Бэтмена» раскрыл особенности ленты

Сценарист нового фильма о Бэтмене Маттсон Томлин рассказал, чего зрителям стоит ждать он грядущей киноленты. Об этом сообщает Den of Geek.

Он отметил, что перезапуск истории не будет похож на предыдущие картины.

Сценарист также добавил, что в основу сюжета фильма легли первые дни Брюса Уэйна в качестве супергероя, поэтому этот Бэтмен будет «самым молодым».

По его словам, режиссер нового фильма Мэтт Ривз подошел к образу главного героя «философски».

«Мы покажем Бэтмена как человека, который перенес травму, и его последующие действия будут реакцией на эти тяжелые переживания, а не попыткой скрыться от них», — подчеркнул Томлин.

В роли Брюса Уэйна в новом фильме выступит актер Роберт Паттинсон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьеру нового «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли на осень 2021 года

— Режиссер нового «Бэтмена» снимет детективный сериал о полиции Готэм-Сити