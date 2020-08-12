Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в знак протеста против жесткого обращения силовиков с протестующими в Белоруссии, пишет газета »Коммерсант».

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости <...> я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — заявил музыкант в открытом письме к Лукашенко.

Он добавил, что часто посещал Белоруссию с концертами и 10 лет назад организовал там музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», а республику съезжались многие знаменитые артисты.

«Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!», — написал Спиваков.

Лукашенко наградил Спивакова орденом Франциска Скорины в 2014 году «за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов..

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