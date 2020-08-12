В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова

В Боткинской больнице сообщили, что пациент Михаил Ефремов у них не числится, передает ТАСС.

«Данного пациента у нас нет», — сказал оператор контактного центра.

Ранее сообщалось, что актера, которому стало плохо перед заседанием суда, госпитализировали в отделение интенсивной терапии Боткинской больницы.

Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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