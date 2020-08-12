У Ефремова подтвердился инсульт

__is_photorep_included13190557: 1

У Михаила Ефремова подтвердился инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.

Состоянии артиста — средней тяжести, он остается в Боткинской больнице, рассказал адвокат.

11 августа прибывшему в суд на очередное заседание Ефремову стало плохо и его госпитализировали.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи стабилизировали состояние Ефремова

— Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа

— Охлобыстин заявил, что Ефремов хочет в тюрьму