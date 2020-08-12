Адвокат рассказал, как состояние здоровья Ефремова может повлиять на его наказание

Адвокат Александр Почуев рассказал, как ухудшавшееся самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на его судебный процесс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что состояние здоровья подсудимого может быть учтено при вынесении приговора, а также уточнил, что нахождение под стражей исключается в случае некоторых тяжелых заболеваний.

Адвокат добавил, что при этом наказание могут перенести до момента полного выздоровления артиста.

«Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли», — сказал Почуев.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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