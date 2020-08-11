Студия Мартина Скорсезе будет снимать фильмы для Apple

Студия Мартина Скорсезе Sikelia Productions заключила многолетний контракт с Apple. Теперь она будет создавать телепроекты и фильмы для Apple TV+, пишет Variety.

Согласно подписанному соглашению, данный сервис будет первым претендентом на покупку всех проектов студии.

Отмечается, что режиссер согласился на эту сделку с Apple после того, как та одобрила выделение ему $180 млн для создания фильма «Убийцы цветочной луны». Главные роли в картине исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Съемки стартуют в феврале 2021 года. Лента будет снята по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна о расследовании в Оклахоме 1920-х годов агентами ФБР убийств в племени индейцев осейджи, на земле которых нашли нефть.

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