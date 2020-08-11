Макс Корж призвал протестующих в Белоруссии «тормознуть»

Белорусский певец Макс Корж призвал участников протестных акций в Белоруссии «тормознуть сегодня» и не выходить на улицы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали что можете дать отпор <…> Дальше только трупы», — написал музыкант.

По словам Коржа, прямые столкновения не приведут к переходу силовиков на сторону митингующих, так как в настоящее время правоохранительные органы видят в протестующих тех, против кого «их натаскивали годами».

Певец призвал протестующих «требовать от своих лидеров других решений», беречь себя и не рисковать бездумно.

«Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем», — заключил Корж.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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