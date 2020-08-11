У переболевшего коронавирусом экс-солиста «Ласкового мая» нашли онкозаболевание

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в своем Instagram сообщил, что экс-солист группы борется с онкозаболеванием.

Он заявил, что артист до этого уже перенес коронавирус. По словам Разина, это сказалось на здоровье Прико. Сейчас здоровье певца расценивается как тяжелое, указал продюсер музыкального коллектива.

«На почве коронавируса у него (Прико. — прим. ред.) развивается рак легкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения», — написал Разин.

Он также отметил, что запрещал солистам группы курить. При этом Прико не слушал его и все равно злоупотреблял курением. Как рассказал Разин, это также повлияло на развитие у певца онкологии.

Ранее сообщалось, что Прико был госпитализирован в больницу с COVID-19. Его состояние расценивается как тяжелое.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в Петербурге