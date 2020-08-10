Певец Дмитрий Колдун рассказал, как наблюдал за протестами в Минске

Белорусский певец Дмитрий Колдун, представлявший страну на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, прокомментировал ситуацию в республике после президентских выборов.

В беседе с «Газетой.Ru» исполнитель признался, что сильно обеспокоен напряженной обстановкой в стране.

«Конечно, я переживаю о том, что происходит в стране. Мне не очень приятно читать подобные новости [о протестах и столкновениях]. Я сейчас в Минске. У меня прямо под окнами тут происходили всякие дела», — сказал музыкант, отказавшись подробно описывать происходящее в городе.

Артист добавил, что не следил за выборами, поскольку у него «не было интернета». Колдун также отреагировал на решение российских артистов отказаться от выступлений в Белоруссии за день до выборов.

«Мне кажется, что музыканты и артисты должны быть не политизированы. Люди, которые избрали для себя такую профессию, не много думают на этот счет как и их слушатели. Когда они приходят на концерт, у них мозг отдыхает», — заключил он.

Ранее ЦИК объявил о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. За него проголосовали 80,23 процента избирателей. После завершения голосования в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. По сообщениям правозащитников, в результате столкновений с силовиками погиб один человек.

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